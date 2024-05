En la radio y la televisión la historia no es distinta. Muchos minutos, mucho tiempo aire, poca claridad e ideas sobre los proyectos de país. Lejos de una contienda donde se contrasten perfiles, historias de vida y planes para atacar los problemas sociales y económicos, los espots son 30 segundos de ideas vagas, presupuestalmente inviables, que las y los candidatos saben perfectamente que no van a realizar, pero todo sea por participar en el concurso colectivo de ver quién regala más; a eso se ha reducido la oferta política de México.

Esa es la palabra para una nación de más de 130 millones de habitantes donde hay precampañas, pre precampañas, periodos de silencio que no son, vedas electorales que tampoco lo son, prohibiciones expresas cuya sanción incentiva la conducta que quiere evitarse, encuestas hechas en Excel para convencer, no para reflejar, proscripción de palabras y adjetivos para los adversarios, y toda suerte de enredos que le darían envidia a Stalin. Porque el laberinto, no de la soledad, sino de nuestra desconfianza, es reflejo de nuestra condición democrática. Es pulso de nuestra madurez política, en la que el adversario es enemigo y las reglas del juego son el script de una gigantesca pantomima. Una donde los gastos de campaña no son los gastos de campaña, sino los registrados, donde los mítines son reuniones de simpatizantes , o los espots, que llegan a los oídos de todos los que tengan una radio o se suban a un vehículo, son dirigidos exclusivamente a miembros de un partido político. Una simulación promovida por las reglas del juego.

Así, de cara al cambio de poderes, y aunque no sea el tema principal en la agenda, vale la pena preguntarnos, en este orden, qué país queremos, cómo queremos dirimir nuestras diferencias políticas, cuál sería el ejercicio democrático idóneo y si las leyes electorales que tenemos son el andamiaje que necesitamos para lograrlo. Independientemente de la filiación política o el proyecto que se defienda, creo que podemos coincidir en que la norma electoral ha tomado distancia, demasiada distancia, de la realidad política y social de México.

La gran paradoja es que este andamiaje legal, fruto de la desconfianza y la transición, necesitaría algo, un mínimo de confianza en el adversario político, para llevarlo a una reconfiguración efectiva. De lo contrario, sería una cirugía más a las reglas que, de sí, lucen desfiguradas.