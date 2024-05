No podemos hacer como que no pasa nada , insistió Pamela, una de las alumnas que se sumó al campamento en la última semana. Dijo que este esfuerzo es un paso necesario para no ser indiferentes al genocidio .

Asimismo, insistieron en la exigencia de que la UNAM rompa relaciones con el gobierno de Israel, ya que, consideran, no se debe mantener vínculos con un gobierno sionista .