aquinan desde el Poder Judicial para alterar los resultados de la elección presidencial? Se necesita ser ingenuo para creer que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, se reunió con el jefe del PRI, Alito Moreno, en la lujosa residencia del ministro Juan González Alcántara, solamente para tratar de evitar la caída del magistrado ahora ex presidente del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez, objetivo que por cierto no lograron. Tema para analizar: están en riesgo de quedarse sin empleo el año próximo la ministra Piña, su colega González y el magistrado Rodríguez, si triunfa Claudia Sheinbaum –lo cual parece inevitable–, en caso de que los votos le alcancen para tener una mayoría calificada en el nuevo Congreso. Sería aprobado el plan C, que incluye la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. En otras palabras, sería el fin del grupo que controla actualmente el Poder Judicial.

Árbitro de la elección

Obviamente, no pueden ver con buenos ojos esa probabilidad, perderían sus ingresos millonarios y sobre todo su enorme poder en la decisión de litigios de fuerte carga política y económica. Su tabla de salvación sería la victoria de Xóchitl Gálvez. O al menos que Claudia no consiga una mayoría calificada en el Legislativo. ¿Está a su alcance lograrlo? Desafortunadamente sí. Será el Tribunal Federal Electoral el que califique la validez de la elección presidencial. ¿Se atreverían a anular el triunfo de Claudia? La conspiración quedó al descubierto gracias a unos mensajes por WhatsApp que intercambiaron la ministra Piña, Alito y el magistrado Rodríguez y llegaron a manos del periodista de Milenio Salvador Frausto. ¿Por qué no han salido sus autores a desmentirlos? Es que no saben si hay más mensajes comprometedores. ¿Los hay?

¿Nuevo partido?