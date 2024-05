Leer su columna abiertamente afiliada a lo peor de la ultraderecha, identificarse con una mujer títere de un empresario que busca controlar el país para su beneficio personal y de grupo, no puede menos que dejarme con el corazón roto.

Durante muchos años he seguido sus textos. Algún tiempo incluso colaboramos con ella en difundir y concientizar sobre las condiciones de la infancia en México.

i no nos unió el amor, quenos una el espanto : Jorge Luis Borges

Creí conocerla y creí que era inteligente, clara y honesta. Veo que no lo es. No sé qué intereses la mueven a pronunciarse a favor de la candidata de oposición. Su opción, con todo lo que conlleva que regresara el Prian al poder, es ante todo una traición a las infancias mexicanas.

Blanca Estela I. Calzada Ugalde

Ratifica su preferencia por Xóchitl Gálvez

He publicado más de 350 textos desde 2009 en mi columna Infancia y Sociedad pasando revista a las carencias trágicas de la infancia nacional; primero por la insuficiente atención de los gobiernos neoliberales y desde 2018 por el abandono total de la niñez más pobre de México, y nunca había recibido en El Correo Ilustrado ni comentarios de apoyo ni cuestionamientos.

Ayer, sin embargo, aparecieron tres cartas feroces sobre mi texto publicado el pasado 18 de mayo, Xóchitl, la ingeniera .

Para quienes no lo comprendieron o reaccionaron en automático a una postura diferente, no me queda más que decirles: ratifico mi apuesta por la candidata Xóchitl Gálvez.

Andrea Bárcena

Desesperación de la candidata de oposición

Es asombroso el grado de desesperación que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, mostró en el debate presidencial al mencionar que Claudia Sheinbaum supuestamente no cree en Dios.

Si ser católico-guadalupano fuera un elemento que determina el buen desempeño como primer mandatario del país, ¿por qué en el sexenio de Felipe Calderón, panista católico, vimos atrocidades que quedaron impunes como los niños quemados de la Guardería ABC?

¿O por qué el panista guadalupano Vicente Fox pide públicamente que se eliminen los programas sociales que mejoran sustancialmente la calidad de vida de los beneficiarios? ¿No deberían ser piadosos y pensar en los pobres, como lo dice la religión?

Sin duda, al igual que toda la derecha mexicana, el discurso de Xóchitl no sólo se caracteriza por la incapacidad, sino por la doble moral y la absoluta desfachatez.

Sam Fouilloux

