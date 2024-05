Ap

Santo Domingo., El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se perfilaba a ganar la relección ayer con 59.09 por ciento de votos con poco más de 20 por ciento del escrutinio, después de que sus contendientes reconocieron su derrota.

Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré , ofreció el mandatario en sus primeras palabras, tras darse a conocer los resultados preliminares. Por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad. Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas , dijo entre vítores y aplausos de sus seguidores.

Para ganar en primera vuelta tenía que superar 50 por ciento de votos.

Abinader, uno de los líderes más populares de América Latina, apuntaló su campaña con promesas de control migratorio y ofreció mantener su estrategia para frenar el flujo de haitianos hacia el país, caracterizada por un aumento de las deportaciones y el inicio de la construcción de un muro fronterizo.