Santiago Abascal, líder de Vox, publicó en X: ¿Qué diablos tiene que ver la mujer del presidente con la soberanía y dignidad de España? ¿Qué tipo de broma es la de Albares llamando a los grupos parlamentarios? Nosotros no hemos ni respondido a su ridícula llamada telefónica. Los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca a la soberanía de la nación, no cuando se mencionan la presunta corrupción de la mujer del presidente, y por lo tanto, del presidente. Y menos aún cuando tus ministros habían llamado previamente drogadicto al mismo Milei, al que ahora quieren amordazar .

Por eso decidió llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires. España también exige a Milei disculpas públicas. En caso de no hacerlo tomaremos todas las medidas que creamos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad .

Recordar que el respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en una visita, insulte a España y al presidente del gobierno .

Esta alusión a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, sin nombrarla, y a los cinco días que Sánchez se tomó para reflexionar si continuaba al frente del Ejecutivo ante los ataques de la ultraderecha y la derecha, provocó la inmediata declaración del canciller José Manuel Albares, quien declaró que las gravísimas palabras de Milei en Madrid no tienen precedente en la historia de la diplomacia .

Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar.

Milei fue la estrella del foro Viva24, organizado por el partido ultraderechista español Vox, que reunió a los principales partidos de la extrema derecha europea. Al subir al atril fue recibido con gritos de guapo y viva Argentina , y reconoció que le resultaba grato estar entre gente que comparte nuestras ideas frente a quienes pretenden imponer planteamientos que no sólo son inmorales, sino que son un ataque frontal a los valores de Occidente .

El PP respondió que su labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina , reportó el periódico El País, y acusó al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de pretender que Milei movilice al electorado al que ya no convence el gobierno .

Añadió: hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su gobierno, su partido y su entorno personal y que su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior .

Ione Belarra, líder del izquierdista Podemos, respondió: nadie va a entender que hagan esto sin llamar antes a consultas a la embajadora en Israel , el alusión al ministro israelí para la Diáspora y el Antisemitismo, Amichai Chikli, quien calificó al presidente español de ser uno de los peores líderes del mundo y responsable de que haya más muertes en Gaza por estrechar lazos con el terrorismo de Hamas .

Desde Bruselas, el canciller de la Unión Europea, el catalán socialista Josep Borrell, apuntó en sus redes sociales que los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, sobre todo cuando provienen de socios .

Por otra parte, el PSOE de Argentina emitió un comunicado de condena en el cual aseveró que los españoles socialistas que residimos en Argentina consideramos que estas actitudes debilitan los lazos fraternales que históricamente existieron entre ambos países. No todo vale en política y menos aún tratándose del presidente de todos los argentinos, quien debe representar tanto a quienes lo votaron como a quienes no lo hicieron y ser respetuoso de las autoridades de otros países .

Alberto Fernández reprocha los agravios

El ex presidente argentino Alberto Fernández ofreció disculpas por la impropia conducta de su sucesor, a quien le reprochó sus agravios públicos hacia Sánchez y su familia, que sólo podrían explicarse por un desequilibrio emocional que la siquiatría ya debería analizar, y que se evidencia con su constante violencia verbal , mientras el ex canciller argentino Santiago Cafiero aseguró que militar en la internacional reaccionaria sólo aísla a Argentina .

La oposición argentina también acusó a Milei de aislar al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su solidaridad a su par español con un mensaje en la red social X, en el cual se refirió a las palabras de Milei como ataques cada vez más bárbaros de quienes no se han dado cuenta de que condujeron al mundo a la enfermedad, el hambre, la guerra y la posible extinción de la vida con la crisis climática .