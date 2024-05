▲ De izquierda a derecha, Coralie Fargeat, Margaret Qualley, Thierry Fremaux, Demi Moore y Dennis Quaid, a su llegada a la proyección de The Substance. Foto Afp

La otra cinta en competencia de ayer fue The Substance, de la francesa Coralie Fargeat, una pieza de terror con Demi Moore.

He tenido una vida un poco extraña y me quedaban cositas por hacer. Una de ellas es esto, estar aquí , explicó la actriz en entrevista.

El festival había adoptado un tono algo sombrío desde el principio, con películas de denuncia social (Diamant Brut, Bird) o gélidas (Kinds of Kindness) antes de la explosión de música, color y kitsch de Emilia Pérez, con la actriz trans española Karla Sofía Gascón, de 52 años.

Hacía dos décadas que Costner no pisaba Cannes. Horizon no concursa por la Palma de Oro, competencia que ayer cruzó el Ecuador (11 estrenos de 22) con un claro favorito en las apuestas, el drama musical Emilia Pérez, que aborda la improbable historia de un narcotraficante que quiere cambiar de sexo.

Para rodar Horizon, primer episodio de una saga western, Costner (Bailando con lobos) tuvo que hipotecar su casa. “Ha sido una odisea, como la propia película. La gente me decía: ‘nadie hace dos cintas, Kevin, ¿porqué quieres hacer cuatro?’”, contó el actor y director de 69 años.

Esta película es acerca de una persona muy especial , declaró Stone en la sala antes del comienzo de la película.

Con música de suspenso a medida que el documental se acerca a las controvertidas elecciones de 2022, Stone, de 77 años, no oculta su predilección por el mandatario, apenas un año mayor que él. En la sala, a cada aparición del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se podían escuchar abucheos y gritos. Lo mismo sucedió con la figura del ex juez y ministro bolsonarista Sergio Moro, responsable de la investigación que acabó conduciendo a Lula a la cárcel 580 días, entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

El documental aborda el caso Lava Jato desde el punto de vista de los abogados de Lula y del periodista estadunidense Glenn Greenwald, partidario del presidente brasileño y encargado de aportar el contexto histórico. El realizador firma el documental junto con su colaborador Rob Wilson, con el que ha creado obras como JFK, en torno al asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy.

La cinta presenta las acusaciones de corrupción contra Lula como carentes de pruebas. Éste, que había sido condenado por corrupción, salió de la cárcel por irregularidades procesales, y luego se embarcó en la más tensa campaña electoral de la historia reciente del país, que acabó con un resultado muy ajustado. Bolsonaro es ahora investigado como sospechoso de planear un golpe de Estado para impedir que el obrero metalúrgico asumiera la presidencia en enero de 2023.

Stone no hizo ninguna rueda de prensa para presentar este documental, considera que Estados Unidos vigila estrechamente a Brasil. Es un gran país y estuvo muy cerca de controlarlo durante la crisis que provocaron las elecciones de 2022, explicó.

Por su parte, Richard Gere, antaño uno de los grandes actores protagónicos de Hollywood, señaló que se inspiró en sus sentimientos tras la muerte de su padre para dar profundidad emocional a su papel en Oh, Canada, por el que regresó, después de décadas, a la alfombra roja del festival de Cannes el viernes. Resonó tanto con mi propio viaje emocional con mi padre, que tenía casi 101 años cuando falleció , contó.

El actor, de 74 años, está casi irreconocible como Leonard Fife, un hombre al final de su vida, empeñado en compartir ante la cámara los secretos de su juventud con su esposa desde hace 30 años, interpretada por Uma Thurman, utilizando una técnica que perfeccionó como célebre documentalista.

La película, que compite por la Palma de Oro, está narrada a través de flashbacks, con Jacob Elordi, de Euphoria, en el papel de la versión más joven de Leonard.

Está basada en la novela Foregone, de Russell Banks, amigo de Schrader después de que éste adaptara Affliction, con Nick Nolte, en la película del mismo título postulada al Óscar en 1997.