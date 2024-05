Hit me Hard and Soft demuestra que Eilish va a contracorriente en el pop contemporáneo en algunos sentidos: es un álbum destinado a ser escuchado y disfrutado en su totalidad, trabajando en contra del modelo actual de la industria musical centrado en los sencillos.

Los Ángeles., ¿Estoy actuando de acuerdo con mi edad? , se pregunta Billie Eilish, de 22 años, en voz alta en la canción de apertura de su ambicioso tercer álbum, Hit Me Hard and Soft.

Y se gana esa distinción, con un sonido más completo, cortesía de su hermano, el productor y colaborador de toda la vida, Finneas O’Connell, a quien ahora se unen Andrew Marshall en la batería y el Cuarteto Attacca en las cuerdas.

La canción de apertura Skinny se acerca al falsete sacarino de su balada galardonada de Barbie, What Was I Made For?

También está el bajo lánguido y el estribillo etéreo de la canción Chihiro, llamada igual que la protagonista de 10 años de la película clásica El viaje de Chihiro.

Ese tema, como muchos del álbum, comienza suave y termina fuerte. Un crescendo erótico de techno-house contundente.