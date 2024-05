Sepúlveda, como Uriel Antuna y Rodrigo Huescas, era alguien que aún no despegaba en la Liga, una figura inverificable en el futuro. Ayer se convirtió en el jugador al que más deseaba aplaudir su afición, después de vencer al portero Esteban Andrada.

El futbol depende de complicidades. No se llega a ser el mejor equipo de un circuito sin la forma en que viven los partidos miles de aficionados. Aunque algunos necesitan malos ratos para probar de qué están hechos, otros siguen dispuestos a todo para hacer historia. Cruz Azul lo consiguió ayer en el estadio Ciudad de los Deportes.

Rayados no perdió la esperanza de definir mejor, luego de un primer tiempo en el que desperdició más de tres acciones claras en el área de los locales. Sin nada más qué perder, el argentino Germán Berterame consiguió lo que en un principio parecía inimaginable: dos goles en seis minutos (67 y 73) ante una de las mejores defensivas.

Un estadio completo resistió a su favor, hizo sentir como nunca el ¡Daaale, daaale, dale Cruuuz Azuuul! y celebró a lo grande el pase a la definición por el título. La última prueba para La Máquina es imponerse al América en una serie que definirá al campeón el 26 de mayo en el Azteca, como aquella que perdió en el Clausura 2013. Si es verdad que nada es para siempre, la felicidad de otra vuelta olímpica podría estar envuelta para regalo.