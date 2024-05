Respecto del ozono, indicó que el análisis del cumplimiento de las normas oficiales y de contingencias ilustró que en el periodo de 2018 a 2022 no se observó una mejora de los niveles máximos de este gas.

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa) de la Ciudad de México consideró necesario ajustar las estrategias durante las contingencias ambientales, empezando por una evaluación del programa Hoy no circula, proponer nuevas formas para reportar los resultados de la calidad del aire y un mayor empuje y coordinación de acciones de diversas escalas en la zona metropolitana, para identificar cobeneficios aún sin explorar.

Apuntó que también se había fijado como meta disfrutar por lo menos dos terceras partes del año con buena calidad del aire, pero de acuerdo con los límites establecidos, menos del 5 por ciento de los días son de buena calidad del aire en la zona metropolitana.

En el mejor de los casos, se está en una situación exactamente a la inversa de lo planteado con dos terceras partes del año con mala calidad del aire o días no limpios , refirió.

Revisar programa

En ese contexto, consideró que el Hoy no circula, medida adoptada en 1989 para reducir la contaminación atmosférica por medio de restringir el parque vehicular en la zona metropolitana, debe ser revisado, pues hay diversos estudios que han evidenciado que en alta concentraciones de ozono no sólo no las disminuye, sino que puede contribuir a aumentarlas.

Destacó que la aplicación de este programa sin una evaluación exhaustiva de su eficacia preventiva y correctiva puede estar causando un doble impacto negativo en la sociedad, primero al no disminuir las emisiones de los precursores y, consecuentemente, la concentración de ozono, y segundo, por el impacto económico a la población.