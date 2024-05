Los presentes indicaron que entregarán un nuevo escrito a Rectoría el próximo martes 21 de mayo, donde analizarán cada una de las respuestas e insistirán en que la máxima casa de estudios señale que lo ocurrido en Gaza no es guerra, sino genocidio y que concluya ya los convenios con universidades israelíes .

La respuesta de la UNAM al pliego petitorio a propósito de Palestina fue tibia, timorata y no responde a nuestros planteamientos , concluyó la asamblea interuniversitaria de estudiantes. Dicho documento, precisaron, se entregó el pasado viernes en la noche.

Además, pactaron que al concluir la concentración en la cancillería una comisión de la acampada se unirá al plantón de la CNTE.

Los universitario quedaron de acuerdo que el martes 28 del mes en curso efectuarán una nueva asamblea interuniversitaria.

Eduardo –estudiante de la Facultad de Economía, uno de los activistas en el campamento a favor de Palestina y quien participó en la entrega del pliego petitorio– destacó: “la respuesta institucional de la UNAM es superpasiva, tibia, timorata. No quisieron las autoridades romper relaciones o concluirlas, con las universidades israelitas que trabajan a favor del apartheid, que actúan en contra de Palestina. España lo hizo”.

Las autoridades, el Consejo Universitario y la Rectoría se negaron a calificar de genocidio lo que esta ocurriendo en la franja de Gaza; no es guerra, es exterminio , agregó.

Marcos de Luca –estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, activista y uno de los impulsores de la acampada universitaria en favor de Palestina– enfatizó: “la respuesta de la UNAM es timorata, tibia, no quieren comprometerse. No quisieron calificar de genocidio lo que ocurre en la franja de Gaza, eso es exterminio. No quisieron concluir los convenios con las universidades israelíes que tiene la UNAM, tampoco atendieron nuestro llamado a la cancelación de contratos con empresas que alientan el apartheid y están en contra de Palestina”.