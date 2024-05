Instalarán memorial

Anunció que la estación en la que ocurrió el incendio se convertirá en un memorial de las víctimas y recordó que, desde la tragedia, el Estado mexicano ha estado actuando para evitar la repetición de este tipo de hechos. Mencionó como ejemplo una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte en la cual da un término de 36 horas para resolver el problema de cualquier migrante rescatado por el INM.

Además, dijo, se ordenó el cierre de 53 estaciones provisionales migratorias para quitarles la imagen de arquitectura carcelaria y se sigue trabajando para que (los guardias) sean amables, que no haya rejas, que no haya candados, que no haya puertas, porque finalmente el tiempo que se encuentran ahí es muy breve .