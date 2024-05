El Albert era un taxista que según sus declaraciones se rencontró con Malinali. A finales del mes de agosto (2011) nos fuimos a vivir juntos. El mes de enero vendí el taxi y el mes de marzo entre a trabajar a HAITECC (Hightech Services, empresa que pertenece a Xóchitl Galvéz), que es una constructora, y mi labor era realizar análisis de trabajos, me los enviaban en CD o disquete y yo los regresaba, y ya me daban dinero o yo iba por él a la casa del director de esa empresa, quien aún es el esposo de Malinali, pues no se han divorciado . El Albert ya vivía con La Malí, nombre que le daban a la hermana de Xóchitl.

El horror

Las camionetas llegaron a una casa donde se suponía que había una reunión, y ahí fueron privados de la libertad. Los secuestradores exigían 20 millones de pesos en el inicio y redujeron sus exigencias primero a 10 millones y al final sólo lograron 2 millones 400 mil, más alhajas.

Durante las negociaciones, la hija de la víctima, Laura Olmedo Flores, recibió un mensaje de texto de La Malí en el que le decía: Lau, buenos días. Oye, he tratado de localizar a tu mamá pero no he tenido suerte, le marco a su cel y no entran; quería avisarle del desayuno con mi hermana Xóchitl, Josefina y la Wallace el sábado, pero no he tenido éxito. Dile que me llame .

Hubo una segunda llamada en la que de la misma forma, La Malí se extrañaba porque no había recibido llamadas de la que en esos momentos era su víctima. Las llamadas fueron consideradas atípicas por la familia, y señalan a la hidalguense como sospechosa, pero el 22 de junio de 2012 se realizó el pago de los 2 millones y se inició con ello el seguimiento de La Malí por parte de los servicios de inteligencia de la Policía Federal.

Una denuncia anónima informa de movimientos extraños en una casa en Toluca, estado de México, adonde habían trasladado a las víctimas y de donde fueron rescatadas. Al momento de la detención, en la sala del inmueble fue encontrada Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz.

Llevaba consigo una mochila con un celular, un iPod, nueve chips de las compañías Telcel y Movistar, 88 cartuchos útiles de diferentes calibres y llaves de diferentes vehículos.

En una habitación adyacente se encontraban dos personas en cautiverio dentro de una jaula de aproximadamente 2 metros de largo y 1.50 de ancho. La jaula estaba cubierta por cobijas y dentro de ellas estaban Patricia Flores Domínguez y Rodolfo Morales Hernández.

El juicio terminó, y se espera que en breve ya se dé la sentencia contra la banda de Los Tolmex, en la que participaba Malinali Gálvez Ruiz.