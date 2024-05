Relató que después de recibir la primera llamada para liberar a su madre, en 2012, denunció el plagio ante la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, por lo que agentes antisecuestro realizaron algunas escuchas telefónicas e investigaciones de campo.

A mi mamá y a su chofer no los íbamos a recuperar vivos, porque en la carpeta de investigación quedó asentada una grabación en la que Malinali ordena que ejecuten a mi mamá y a Rodolfo (el chofer). Es muy duro, pero así es como sucedieron los hechos , dijo.

Para nosotros fue muy duro ver cómo Xóchitl no tiene empatía con las víctimas; nunca ha simpatizado con ellas, nada más habla su versión de la historia, la cual es completamente falsa, por eso nunca ha encarado a las víctimas, porque conoce a mi mamá. No nos puede enfrentar y decir que su hermana es inocente, porque bien sabe que no lo es, y no sólo de un secuestro, sino de cinco, además de tortura, extorsión y asociación delictuosa .

Recordó que Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz mantenía una estrecha relación con su madre, quien conocía a la candidata presidencial y con quien supuestamente iban a desayunar el 22 de mayo de 2012; sin embargo, se trató del secuestro de Marcela Patricia Flores y su chofer, quienes fueron llevados en dos ocasiones a casas de seguridad, donde estuvieron retenidos en una jaula, con los ojos vendados y esposados.