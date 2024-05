“El PRI y la ministra Piña diseñaron un plan para anular la elección, a sabiendas que la mayoría ratificará su confianza en la 4T. No lo lograrán: nuestro pueblo está informado y consciente, ni guerra sucia, ni falsos escenarios. No detendrán la decisión de que la próxima presidenta del país sea Claudia Sheinbaum”, advirtió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Senadores de Morena advirtieron que la estrategia de la oposición de plantear la nulidad de la elección del próximo 2 de junio, en complicidad con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, es su último recurso desesperado porque no les funcionó la guerra sucia ni la política del miedo.

Se lo he escuchado a Xóchitl Galvez, a Santiago Taboada, repetir que la elección federal y en la Ciudad de México se va a definir en los tribunales. No han subido, no pueden acercarse en las encuestas a Claudia Sheinbaum y Clara Brugada y también lo están pensando para Morelos, Veracruz y para los demás estados en juego , agregó Cravioto.

A su juicio, Morena debe insistir en el electorado sobre la injerencia de la presidenta de la Suprema Corte en el proceso electoral, para que los ciudadanos decidan si quieren que continúe un Poder Judicial corrupto, que se alía con la derecha o el cambio profundo que plantea la 4T.

Es preocupante, expuso por su parte el senador García Hernández, el intento de concretar esos acuerdos entre la oposición y la ministra Piña, para judicializar la elección y tratar de quitarle el triunfo a Morena.