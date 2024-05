La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, busca consolidar la estrategia iniciada en el actual sexenio, con una serie de ajustes que incluye fortalecer la Guardia Nacional, privilegiar la coordinación entre distintas instancias, fiscalías y policías estatales, entre ellas, así como la participación del Poder Judicial, el cual, insiste, debe reformarse y no lavarse las manos ante la inseguridad .

Sheinbaum ha advertido que la oposición busca regresar a la política de seguridad del ex presidente Felipe Calderón. “¿A poco queremos que regrese la guerra contra el narco?, ¿a poco queremos que regrese de secretario de Seguridad un (Genaro) García Luna? Mi visión de la seguridad no es mano dura, no es guerra. Es justicia, es que el sistema de justicia en nuestro país funcione y que el sistema de la guardia, de las policías, de la procuración de justicia y el Poder Judicial, operen adecuadamente”. Subraya la necesidad de continuar con la atención a las causas que originan la inseguridad.

Gálvez, quien comenzó su campaña en Fresnillo, Zacatecas, por ser, dijo, el sitio donde la población tiene mayor miedo, lanzó como una de sus principales propuestas crear una gran cárcel que no fuera un hotel para los delincuentes . Sin embargo, ante las críticas que recibió en redes sociales, el planteamiento quedó fuera de su discurso.