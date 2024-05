Felicita a Poniatowska por su cumpleaños 92

E

nviamos nuestros saludos a la maestra Elena Poniatowska Amor en su nuevo cumpleaños. Aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de leer sus inconfundibles libros no podemos pasar por alto la celebración de sus 92 años.

Recordamos con cariño su visita al municipio de Ixtapaluca, cuando nos honró con su presencia y tuvimos el honor de nombrar la biblioteca de la preparatoria 161 en su honor, la cual ha inspirado a numerosos lectores con su obra.

Le enviamos un afectuoso abrazo y, por supuesto, le deseamos salud y bienestar para muchos años más.

Jorge Vega

Aclaración por cartón atribuido a Helguera

Por un lamentable error de edición, apareció publicado ayer en la página 7 de La Jornada un cartón bajo el título Metiendo las garras con el crédito de Helguera, ya fallecido, cuando en realidad el autor de la imagen es Jerge. Ofrecemos una sentida disculpa a la familia de nuestro querido Antonio y a todos los lectores por este descuido.

N. de la R.

Sobre artículo de Andrea Bárcena

¡Híjole!, con razón había algo que no me cuadraba del contenido de los artículos de Andrea Bárcena. Hace buen rato que dejé de leerla, pero el de ayer me llamó la atención por el título. Qué barbaridad iniciar un artículo dando charolazo del tipo Soy maestra, filósofa y sicóloga . En cada párrafo resbala que causa tristeza, pero me quedo con la perla de “Xóchitl Gálvez es mujer de una pieza, la más capaz de enfriar las papas calientes del gobierno saliente. Pero ¿¡cómo!? ¡Eso no! El pueblo quiere que la papa siga caliente, que los conservadores sepan que ya despertamos y que nunca más nos callarán. Si eso los calienta, pos ni modo. ¡Nunca más sin nosotros los proles!

J. Agustín Flores Ávila

Da sus razones para no votar por Gálvez

Se me ocurren una y mil razones para no votar por Xóchitl Gálvez, por mencionar algunas:

1. Qué bien por ella que sea una mujer empoderada , pero decir que se ha hecho por sí misma es una falacia y un acto de soberbia en ella el recalcarlo, en la medida en que somos seres sociales y sobre todo cuando ella ha prosperado gracias a relaciones con el poder político más corrupto y nefasto, y por la confusión entre intereses públicos y privados.

2. ¿Candidata de la sociedad civil cuando todavía a media campaña se quejaba de que la gente no la conocía? Y para su desgracia, a medida que más la conocían, en lugar de subir, bajaron sus preferencias.