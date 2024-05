Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 19 de mayo de 2024, p. 20

Cuernavaca, Mor., Al encabezar ayer la décima marcha por la paz, Ramón Castro Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pidió a sus feligreses castigar con su voto a los malos gobiernos en las elecciones del 2 de junio, si éstos no saben, no quieren o no hacen lo que les corresponde para garantizar la seguridad, la justicia y la paz en Morelos y el país.

Alrededor de 20 mil personas, según los organizadores, la mayoría vestidas de blanco, salieron a las 9 de la mañana de la iglesia del poblado de Tlaltenango, en la capital del estado, con pancartas en las que se leía: ¡Yo sí decido y exijo la paz! .

Caminaron hacia la catedral de Cuernavaca, ubicada en el centro, y cerca de las 11 horas el prelado dio un mensaje. Primero habló de la inseguridad y la violencia que padece el país, después del estado y sus municipios.

Caín y Abel

Casi al final de su discurso, tras narrar un pasaje de la Biblia sobre Caín y Abel, pidió a los presentes no equivocarse , como lo hacen quienes tienen responsabilidad civil, poder federal y estatal para impedir la violencia en las calles y prefieren ser omisos por falta de capacidad.

“No nos equivoquemos, hermanos, (la) democracia sirve también para castigar con el voto a los malos gobiernos (lo que generó gritos y aplausos); si no saben, no quieren o no hacen lo que les corresponde, la ciudadanía tiene ese poder.

La gente exige seguridad porque es su derecho, la necesita para trabajar y desarrollar al estado a través de trabajo productivo y no mediante las dádivas que nos hacen dependientes y no libres , recalcó Ramón Castro.

La paz es compromiso de la Iglesia