El amparo en revisión 652/2022 llegó a la Suprema Corte, donde la primera sala dio la razón a las empresas cinematográficas, sólo en lo que se refiere a la prohibición de doblar las películas al español. Los ministros lo consideraron violatorio de la libertad de comercio, por contener una restricción que no es necesaria, pero si desproporcionada, al prohibir el doblaje de filmes, con excepción de las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos.

Se limita la posibilidad de acercarse comercialmente con el sector de la población que no sabe leer, que no lo hace con fluidez o no opta por ese tipo de presentación.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, fue notificada de la resolución de la Corte que da al Congreso 90 días para modificar o suprimir el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía.