“Tiene muchos años que los medios occidentales tienden a vilificar al árabe. A presentarlo como un pueblo retrógrada y violento. Esto es parte de su estrategia para poder justificar sus guerras, sus invasiones, el expolio… Es un momento crucial para Gaza… No hay forma de invadir si no es justificando la misma narrativa”, comenta Giselle, quien comenzó a aprender danza hace dos décadas.

A ella, esta expresión le ha permitido asumir mi poder femenino y ayudar a otras mujeres para que se empoderen a través de la danza .

Con su grupo ha participado en actos en los propios países árabes. Manejan en sus coreografías no sólo esta danza sino también el folclor de unos 10 países árabes. “Es una responsabilidad transmitir esta cultura tan refinada y milenaria y parte de este compromiso, es estudiarla… toda mi vida ha estado ahí…”. Refiere que desde octubre no podía creer lo que veía. Llegó un momento en que me pregunté: ¿Para qué bailo? Ya no podía tocar música árabe, pero después, inspirada por mis alumnas y una inercia pensé que era el mejor momento para reivindicar a través de la danza .

Y ayer, lo demostraron con su belly dance y sus piezas de dakbe, danza popular que se originó en las montañas de la región de Levante, que incluye Palestina, Líbano, Jordania y Siria. Dabke se deriva de la palabra árabe que significa patear con los pies o hacer ruido o simplemente zapateo .

Dedicado a las diosas

Ahlam comenzó con un número ritual dedicado a las diosas del Egipto faraón Hathor e Isis, las cuales eran adoradas en los templos a través del baile en ciudades como Luxor en Dendera. Como en la antigüedad, sonaron los darbuka, los crótalos o sagats, que sirvieron para adornar el movimiento de las alas de Isis atados a las espaldas de las bailarinas.

Bailaron raqs al assaya, danza con bastón del sur de Egipto. También ejecutaron un tradicional belly dance (danza del vientre). Asimismo, incluyeron una muwashshah (danza de Al Andaluz caracterizada por el uso de pañuelos).

Así como una pieza de melayala, creada por el coreógrafo egipcio Mahmoud Reda. No faltó una danza iraquí con dagas, para terminar con dos piezas palestinas de dabke, que está inscrita en la lista de la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Cerró la presentación, la agrupación Flamenco Fusión. Las bailaoras Neyra Jammal y Esther Villar ofrecieron un dance profundo con unas seguiriyas y un palo antiguo –de cientos de años usado en ceremonias fúnebres– atrás con la intención de reforzar el luto que vive la humanidad. El canto y el zapateado se volcó en el tablao que fue proscenio para gritar de igual forma Palestina libre.