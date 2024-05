En el contexto de la función de Treintonas, cuarentonas ¡Y chingonas!, tras la cual Chagoyán quien fue invitada a develar la placa por un año de temporada junto con Sugey Ábrego, Vanessa Oyarzún La Vecina, Sandra Itzel y Damaris Rojas, expresó sobre las protagonistas de la comedia musical: es muy importante construir siempre en la vida y ustedes chicas hacen algo maravilloso con esta obra. Me fascinó la frase final: Soy feliz, somos felices. Esto es lo más importante y para eso venimos. Su trabajo es extraordinario y la condición física estupenda porque cantan, bailan y actúan, además de proyectar esa hermosa simpatía y talento sobre el escenario.

En el Teatro Tepeyac, la actriz más taquillera del cine, reconocida por una prolífica trayectoria y ser referente de la fuerza y lucha de las mujeres, sostuvo: “desde la película de Lola la trailera siempre las he apoyado; mis personajes se convirtieron en un símbolo de la liberación femenina y ahora me solidarizo con las operadoras de tracto camiones; soy su madrina cuando van a comenzar a trabajar y les doy la patadita de la buena suerte”.

Otro aspecto que ha maravillado a Rosa Gloria, quien además continúa con presentaciones en palenques y jaripeos, es que su emblemático personaje es reconocido por las nuevas generaciones. Me sorprende mucho que voy por la calle o cuando manejo mi tráiler y los niñitos me gritan: ¡Lolita, te amo!, o incluso las señoras me piden fotografías para llevárselas a sus pequeños .

Y siempre amable Chagoyán dejó su mensaje a sus seguidores: Hay que cuidarnos un poco más en todos los aspectos; hay que comer bien, hacer ejercicio y ser meticulosos a donde vamos .

La noche del viernes, Treintonas, cuarentonas ¡Y chingonas! con dramaturgia de Alan Jacobson y dirección de Donald Bertrand, tuvo en su elenco a Wendy Braga, Mariana Melo, Tzaitel Santini y Verito García.

En la historia, que transcurre en un gimnasio, cuatro mujeres se convierten en aliadas; cantan y bailan con la finalidad de reflexionar y dejar mensajes relacionados con el empoderamiento del género femenino, la sororidad y la fortaleza; además de referirse a diversas batallas que se enfrentan con la dieta, el bullying y con los hombres.