Emanuel Navarrete debutaba por tanto en esta categoría, donde tenía que hacer valer su pegada y ser capaz de hacer daño, fue claro que no pudo.

El de Europa Occidental bailoteaba como acostumbran los peleadores ucranios. El sello de la escuela de boxeo de las ex repúblicas socialistas se notaba, esa impronta olímpica de golpes veloces, aunque sin tanta potencia y ese resorteo atlé-tico, de pequeños saltos sobre las puntas de los pies a un ritmo incansable que los convierte en objetivos móviles y difíciles de alcanzar.

El oriundo del estado de México, en cambio, se aproximaba como un fajador que busca cerrar el espacio del adversario para forzar el intercambio donde se juega la honra o la vida. Berinchyk amarró gran parte del tiempo a Vaquero, lo abrazó y ensució el combate casi en toda la ruta. Sin embargo, el de San Juan Zitlaltepec no tuvo recursos para poder anular lo que tenía enfrente.