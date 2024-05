Con este registro, Ortiz cumple con la marca de 1:20.10, establecida por la World Athletics como clasificatoria a la justa veraniega y se suma al equipo nacional con José Luis Doctor y Noel Chama, quienes rati-ficaron su registro en la prueba, con tiempos de 1:19.14 y 1:19.21 horas, respectivamente.

Doctor y Chama ocuparon las posiciones 11 y 14, con cuyos tiempos se mantienen en el equipo varonil.

El cambio que se da es el de Ortiz, quien supera en marca a Ever Palma, cuyo registro es 1.19.26. Hay que recordar que aún no se cierra el proceso clasificatorio y no se deben descartar modificaciones hasta que culmine el calendario clasificatorio internacional reconocido por la World Athletics , seña-ló el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano.

El dirigente también informó que en fecha próxima se reunirá con Bernardo de la Garza, jefe de misión de la delegación mexicana, para hablar sobre la plaza del relevo mixto de caminata.