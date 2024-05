Daniel González Delgadillo

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 19 de mayo de 2024, p. 6

Wuhan. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) aseguró que en septiembre próximo anunciará formalmente, a nivel legal, el inicio de sus operaciones, poco antes de que se cumplan tres años de la firma de su acuerdo de creación, cuyo trabajo ha estado encaminado en la exploración, cooperación, uso de la tecnología y ciencia espacial para la creación de políticas públicas y una economía especializada, entre otros aspectos, en pro de la población en la región.

Su comisionado en México, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, quien presentó a la agencia durante el foro de cooperación espacial de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrado en esta ciudad a finales de abril pasado, explicó en entrevista con La Jornada que una parte de este alcance es porque 22 de los 33 países que la conforman han firmado el acuerdo de creación, de los cuales 10 lo han ratificado ante sus senados o congresos locales.

Belice como su más reciente miembro en alcanzar ambos puntos el pasado día 7, en un acto celebrado en la Ciudad de México encabezado por la canciller, Alicia Bárcena, y el primer ministro del país centroamericano, Juan Antonio Briceño.

Con este avance, estimó que para finales de este año ya se cuenten con casi 90 por ciento de los firmantes, al tener contacto con las autoridades de Honduras para su integración en los próximos meses. Si ratifica, ya estarían los 11 países, como lo establecen los estatutos de creación de la ALCE, para ya convocar al inicio formal de la agencia que podría darse a finales del año, aseguró.

Precisó que no todos los países del bloque regional podrán adherirse al acuerdo de creación porque en sus ordenamientos legales o constitucionales establecen que el tema espacial es únicamente del interés de defensa o militar, como es el caso de Uruguay y Chile. Además, Colombia y Ecuador no se integraron porque dos de sus ex presidentes no coincidieron ideológicamente con la agencia.

Como lo expuse (en el foro), no es una agencia eminentemente técnica que tenga una infraestructura, si no va a ser un ejercicio de coordinación, concertación y consenso, primordialmente diplomático, donde buscaremos por medio de la agencia que haya complementariedad entre los países en el tema espacial , precisó el también ex director general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Indicó que la ALCE busca cuatro escenarios para la región: la fabricación/desarrollo de satélites, la constricción/desarrollo de estaciones terrestres, la generación de un escenario de profesionistas en materia, principalmente técnicas, en medidas de prevención y políticas públicas novedosas, y la creación de una red donde todos los países podamos intercambiar información gratuita y con fines pacíficos.