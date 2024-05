C

on frecuencia se proclama: 2 de octubre no se olvida , 10 de junio no se olvida . Desde la época del presidente Carranza se han dado auténticas masacres contra diversos sectores populares, y no olvidemos que para el sanguinario general Pablo González era casi un deporte asesinar campesinos zapatistas, mientras el general Francisco Murguía era apodado Pancho Reatas por su afición de ahorcar a multitud de luchadores villistas. Posteriormente, el propio Murguía dirigió una carta al general Álvaro Obregón acusándolo de ser un criminal insaciable y de mandar a ejecutar cientos de personas. Por supuesto, el llamado Manco de Celaya mandó a asesinar al propio Murguía.

Durante casi todo el siglo XX se procuró mandar al otro mundo a muchos participantes de movimientos populares y a multitud de luchadores sociales como Primo Tapia, José Guadalupe Rodríguez, Issac Arriaga y muchísimos más. Y no es que esas matanzas hayan sido olvidadas, sino que ni siquiera se sabía de ellas, porque en los principales medios de comunicación se censuraba la información sobre tales infamias cometidas principalmente por altos funcionarios del gobierno apoyados en su partido, el llamado Partido Revolucionario Institucional (PRI). Debe tomarse en cuenta que esa organización tenía un carácter multiforme y plural, y muchos de sus militantes eran gente progresista y honorable que ni siquiera conocían las monstruosidades de sus dirigencias.

Al respecto, quisiera referirme a un hecho significativo en este campo. Gustavo Patiño Guerrero fue uno de los mejores quarterbacks del equipo de futbol americano de la UNAM; era mi primo y trabajaba para el PRI. Lamentablemente, Gustavo ya no está en este mundo y no puede dar testimonio de lo que digo. Gustavo me dijo en una ocasión Te salvaste de ser linchado .

A principios de 1961 (no recuerdo la maldita fecha) un peruano lacayo de los magnates de la Casa Blanca que había roto relaciones con la Cuba revolucionaria decidió visitar México, en particular la Ciudad Universitaria en la capital del país. Yo y un grupo de compañeros organizamos una protesta contra la visita de ese político, y cuando nos hallábamos ya en un mitin, apareció un grupo de 20 porros que se pusieron a reprimirnos. Disto mucho de ser un valiente al estilo de Jorge Negrete o Pedro Infante en la mayoría de sus películas, pero no pude contener la ira cuando vi que uno de esos golpeadores le daba una patada a una compañera que repartía volantes. Entonces insulté al siniestro porro y en ese momento sus compañeros empezaron a golpearme y a romper partes de mi vestidura. Por fortuna, el que parecía comandar a los porros, un joven militante del PRI de apellido López Velarde –que me parece no era pariente del famoso poeta–, además de mentarme la madre, les ordenó que dejaran de pegarme. A fin de cuentas, no era conveniente que me hicieran víctima de una enorme golpiza en plena mañana y en medio de muchos testigos. Tiempo después, Gustavo, amigo de esos varios iracundos caballeros, me dijo que habían ansiado lincharme.