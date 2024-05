Carolina Gómez Mena y Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 18 de mayo de 2024, p. 8

En el Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, instancias globales y locales llamaron a poner fin a la discriminación e estigmatización hacia las personas LGBT+.

En México, uno de cada 20 habitantes se identifica como parte de este sector, y 30 por ciento reporta haber experimentado discriminación; 41.8 por ciento ha recibido comentarios ofensivos o burlas y 32 por ciento críticas por su orientación sexual, tanto en espacios laborales, familiares como sociales, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género.

Por separado, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llamaron a la inclusión y respeto a los derechos humanos de la diversidad sexual. Este último organismo destacó que el hecho de que 37.3 por ciento de la población perteneciente a la diversidad sexual y de género en el país declare haber sido excluida, sustenta que este grupo de la sociedad es el más discriminado en el país.

La Encuesta Nacional de Discriminación señala que 33.4 por ciento de la población no está en disposición de rentar una habitación de su vivienda a personas trans y 29.8 por ciento no rentaría a personas con una preferencia distinta a la heterosexual. Por otro lado, 34.6 declaró que no les gustaría que alguien perteneciente a la población de orientación sexual no normativa fuera electa para la Presidencia.