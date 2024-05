Tras firmar compromisos con integrantes de la diversidad sexual, aseguró que no hay ningún obstáculo para que llegue a la movilización de mañana, pero precisó que no es el cierre. Yo voy a ir a una concentración de una alegría tremenda, porque la gente lo que quiere es una presidenta que respete la Constitución, la división de poderes, que termine con el odio, que impulse la libertad, que respete la vida, que trabaje por todos los mexicanos .

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria , Gálvez sostuvo que “el que traicionó a la patria es él; traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia, es un presidente que saludó a la mamá de El Chapo, a los delincuentes, me supongo que en Badiraguato las siete veces que fue, y es un presidente que liberó a Ovidio”, sostuvo.

Aunque no definió el lugar donde concluirá sus actividades proselitistas, dijo que hará como 20 cierres estatales, pero no estoy tan segura de que quiera hacer un evento de miles de personas, nunca ha sido mi estilo .

Contrario a lo dicho por su vocero, Max Cortázar, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que la movilización de este domingo no será un cierre de campaña.

–¿Dónde va a ser su cierre de campaña?

–La verdad, no tengo los millones de (Claudia) Sheinbaum. La candidata de la lana; a quien financian los delincuentes es a ella y, en ese sentido, tiene todo el dinero. Dicen que el evento del Zócalo (arranque de campaña) le costó un millón 600 mil pesos, cuando trajo miles de camiones, cuando movilizó, y el INE no la sanciona, no le pone los costos reales”.

En nuestro caso, indicó, vamos a compartir gasto con los convocantes, porque voy a estar ahí y luego voy a los cierres estatales .

Agregó que si pudiera, el 29 de mayo iría a mi pueblo (Tepatepec, Hidalgo) con mi familia (...) quisiera acabar ahí, donde empezó todo, donde hace 44 años salí buscando un sueño .

En el encuentro con integrantes de la comunidad LGBT+, pidió a Morena que “no se ardan de la marea rosa, pero su servidora sí va a defender la división de poderes” al INE y a la democracia.