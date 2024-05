Y si por un lado consideró que el uso del rosa por parte de los grupos políticos no afecta la equidad de la contienda en curso, fue enfática en que los contendientes y quienes los apoyan no pueden usar el color ni el logotipo del árbitro electoral.

–¿Recomendaría a la ciudadanía que porta este color rosa del INE que lo dejen de utilizar, así como el INE recomendó a Xóchitl Gálvez que no utilizara el logo del instituto?

–Claro. Debemos ser muy respetuosos en la contienda, creo que en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a comportarnos cívicamente, civilmente, con estos respetos mutuos, vamos ganando todos. El color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa; este uso por otras organizaciones, hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abonaal respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre.

Hasta de los traidores

Asimismo, en su mañanera de ayer, celebrada en Tapachula, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que la bandera es de todos los mexicanos, hasta de los traidores a la patria , por lo que garantizó que se izará el domingo en el Zócalo a pesar de la marea rosa, convocada por opositores.

Para que los del bloque conservador, que están dale, dale y dale que les quitamos la bandera. No, no, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos , indicó el mandatario federal ante la polémica que se desató luego que en días pasados señaló que no se colocaría el símbolo patrio debido a que en distintas manifestaciones han querido retirarla y se ha dañado el sistema de izamiento.

Por la mañana, Taddei se reunió con la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial.

Sostuvo que con esta elección se corona el Sistema Nacional de Elecciones. Puedo compartir con ustedes con mucha responsabilidad, pero con mucha firmeza, que estamos en tiempo y forma para salir el 2 de junio , aseguró frente a los empresarios.

Con información de Emir Olivares Alonso, enviado