C

omo maestra mexicana, filósofa y sicóloga que soy, mi apuesta es por Xóchitl, candidata de sí misma y de la sociedad civil, sobre todo. No la conozco en persona pero, después de analizar su personalidad y su trayectoria, afirmo que es una guerrera brillante, buena y verdadera. Imperfecta como todas. Mucho antes que la política tocara a su puerta –fue así y no al revés– creó con sus propios recursos Porvenir, organización civil para combatir la desnutrición de la niñez indígena. Hay constancias. Me alienta lo que eso puede significar para la infancia nacional si Xóchitl llega a ser la próxima presidenta.

Me gusta su espontaneidad, su alegría de vivir y su sonrisa ancha siempre. Camina, viste y habla con desenfado, y la solemnidad no logra inhibir su fuerte personalidad. Con ella empezará la reconciliación de los mexicanos, hoy divididos por el odio. La confianza en sí misma y su concepto vivencial de la justicia evitarán que el poder la enferme. Xóchitl respetará la ley y la división de poderes. Gobernará para débiles y fuertes; conoce a los dos.