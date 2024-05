En la grabación de poco más de dos minutos se ve a Pacheco en la iglesia de Cuautlancingo, con un grupo de creyentes a quienes les aseguró que esa información se mantiene oculta y no se difunde en los medios.

Tanto que ha costado hacer una casa o comprar una, para que nos la recojan. Van a vivir en ella, pero ya no va a ser suya, van a tener la concesión y no van a poder vender ni heredar tan fácil , advirtió el clérigo a quienes lo escuchaban.

Estamos a punto de perder la patria, eso no sale en televisión por eso mucha gente no lo sabe; estamos a punto de perder nuestra libertad y ser sometidos a una voluntad. Que Dios nos ayude , azuzó entre susurros a los devotos.

Por lo tanto, insistió en que la ciudadanía debe votar por nuestra candidata y durante la sugerencia del párroco ninguno de los feligreses emite alguna postura.

Las leyes del nuevo partido (en presunta alusión a Morena) que nos quieren imponer ya están y se van a imponer si pierde nuestra candidata, ya están las leyes que nos van a regir, se pierden todas las propiedades , insistió el representante de la Iglesia católica.

Y agregó: “vas a vivir en ella pero ya no va a ser tuya, vas a tener la concesión pero ya no va a ser tuya, no vas a poder vender ni heredar tan fácil, pídanle a San Miguelito que nos ayude y que abramos los ojos .

De acuerdo con la Constitución Mexicana los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.