Al contrario confiesa Montiel, no hubo cosas que se le hayan complicado porque “amo hacer cine. Muchos actores siempre se quejan de que hay muchas horas de llamado, que duermen poco y ese tipo de cosas pero para mí es tan gozoso que disfruto cada escena y llamado. Trabajar en HA fue algo increíble y vivificante”.

Una de las cosas que descubrió Gabriela Montiel en el documental como mujer y de las relaciones interpersonales fue: la masajista que interpreto ha sido un papel muy importante. Desde niña siempre me inventé historias y me he fugado de la realidad para vivir en el mundo de la imaginación, de la fantasía, de los sueños y eso redescubrí con Alma, mi personaje en HA, porque al igual que ella soy una mujer soñadora. Que independientemente de sus condiciones de vida ella decide ser feliz, ella canta, hojea revistas y sueña con ser como María Félix, una mujer que anhela ir más de sus propios límites y eso fue algo de Alma que me permití experimentar en mí y abrazar mi esencia como actriz”.

Gabriela Montiel mencionó que para llegar al prestigioso festín fílmico y que HA dialogará con el público de igual a igual: “les dirá que no hay estándares. El documental es una gran idea y lo hicimos con un mucho ímpetu. Desde Almendra y todos los que colaboramos logramos realizar un gran equipo. Le dirá al público de Cannes que las grandes historias están en todos lados, que hemos llegado a su festival porque mostramos nuestra esencia creativa con calidad y que venimos a compartirla con ellos. Para llegar a Cannes no siempre será con la super producción, sino con una historia honesta y linda, como lo es HA”.