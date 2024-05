Alejandro Alegría

El incremento de aranceles por parte de México a productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, en particular China, no es apropiado para fomentar la industria nacional ni el mercado interno, de acuerdo con BBVA Research.

El pasado 23 de abril, la Secretaría de Economía (SE) emitió el decreto para modificar la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, medida que consistió en aplicar aranceles temporales de entre 5 y 50 por ciento a 544 productos de acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, entre otros.

Lo anterior busca brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad , así como fomentar a la industria nacional y el mercado interno.

No obstante, analistas de BBVA Research consideraron que este incremento de gravámenes no es apropiado para cumplir con los fines que persigue, ni se alinea con los incentivos de los inversionistas.

Incertidumbre para inversionistas

Afectaría negativamente la atracción de inversión extranjera directa y la relocalización de empresas, ya que aumenta la incertidumbre para la planeación si los inversionistas perciben dificultades para acceder a insumos a precios competitivos, así como dificultades para exportar dichos productos a mercados que apliquen aranceles a México en represalia , señalaron.

BBVA Research consideró que las medidas puestas en práctica por el gobierno federal son similares a las tomadas por el ex presidente Donald Trump ante el déficit comercial que tenía Estados Unidos con México, pues no son resultado de una resolución ante prácticas desleales de comercio internacional, por lo tanto son proteccionistas.