Sábado 18 de mayo de 2024

El no avanzar a la final del torneo Clausura 2024 sería un fracaso para el América, consideró el ex jugador azulcrema Luis Roberto Alves Zague, quien además señaló que las Águilas no tienen excusas para no vencer a Chivas en su respectiva serie de semifinales.

Tras el gris empate sin goles en el partido de ida del pasado miércoles, ambas escuadras disputarán la vuelta hoy en el estadio Azteca, en una edición más del clásico nacional, donde el ganador obtendrá el boleto a la pelea por el título.

Aunque el conjunto de Coapa llegará con ventaja, al tener una mejor posición en la tabla por ser líder general y jugar en condición de local, el Rebaño podría sorprender a su acérrimo rival.

“Si quedan eliminados sería un fracaso, tomando en cuenta que tampoco se logró el pase a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. En América siempre lo será cuando no sales campeón en cualquier torneo, el jugador que no sepa eso, no sabe dónde está parado.

Este equipo, por más que digan, no tiene excusas. Siempre tiene que, esté donde esté, de local o de visitante, demostrar su grandeza. Está en sus manos mostrar su deseo de escribir historia y ser un equi-po de época, ojalá que esta generación de futbolistas, que ya lograron un título el torneo pasado, nos puedan brindar el bicampeonato , comentó el ahora analista.

Asimismo, criticó la forma en que los azulcremas jugaron en el partido de ida, y advirtió que, de continuar así, los rojiblancos podrían vencerlos fácilmente.