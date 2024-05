Alberto Aceves

Cada golpe es un reto para Saúl Álvarez. Lo prepara, se concentra, mira de reojo el campo como un viejo depredador y va por él. ¡Cuidado con la bola! , gri-ta el monarca indiscutido de los supermedianos mientras levanta el brazo izquierdo para advertir a los espectadores que pueden llevarse un impacto. Aunque aún es pronto para los pocos madrugadores, su juego destapa esa versión tan competitiva que suele mostrar en el ring. Si una parte del tiempo se detiene en el boxeo, otra vuela hacia el futuro con el golf. ¿Conseguir un hoyo en uno o mejor un nocaut?, se le pregunta al tapatío. Es más fácil el nocaut , responde.

El recorrido por el césped del club Bosque Real retrata a un atleta que se sabe el número uno del mundo, a pesar de lo que clamen sus críticos. Apenas el pasado 4 de mayo, Canelo derrotó por decisión unánime al invicto Jaime Munguía, para seguir como campeón indiscutido de su división, con los cuatro cinturones de los principales organismos que lo avalan. En el boxeo siempre hay algo más por hacer , afirma al iniciar la tercera edición del torneo No golf no life, creado en mayo de 2022 para golfistas independientes.

Mientras continúe amando este deporte y le siga dando el respeto que se merece, aquí seguiré. Mi cuerpo me va a decir cuándo será el momento de irme. ¿Por qué no pensar en una quinta corona? Yo nací para pelear con quien sea. Lo he hecho con rivales más grandes, más viejos y jóvenes en la misma categoría. Siempre voy a hacer los mejores combates, porque me gustan los retos, pero obviamen-te con los términos que más me convengan.

En un campo de golf no hay demasiados gritos ni fotos con flashes. Todos los jugadores salen en grupos y desde hoyos distintos, casi siempre bajo las mismas con-diciones climáticas. Canelo es capaz de producir ruidos estruendosos de vez en cuando, con hierros brillosos y golpes rectos como una vela. El golf siempre va a ser parte de mi vida , relata. Es un deporte que te baña de humildad. Cuando crees que tienes resuelta la técnica, después de cuatro o cinco horas viene el desastre. Es una distracción muy buena .