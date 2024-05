Consideró que el trabajo de Che-naut se inserta en la línea de la antropología jurídica, de los años 90, no porque no se haya estudiado antes en México, ya que hay antecedentes en la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán sobre las normas del gobierno indígena, pero sí porque en esta ocasión se desarrolló una subdisciplina; Vicky forma parte de este grupo de trabajo interdisciplinario e internacional que configuró esa especialidad en la antropología .

Durante la ceremonia, en la que también participaron estudiantes y ex tesistas, fue reconocida como una inspiración para las nuevas generaciones, tanto por su rigurosidad académica y metodológica como por su calidez al acompañar a noveles investigadores en sus proceso de estudio, al hacerlos sentir escuchados.

En voz de sus discípulos

Los estudiantes Charles Rivero Gaillard y Guadalupe Irene Juárez Ortiz, del Ciesas Pacífico y Golfo, respectivamente, destacaron cómo el acompañamiento de Chenaut en sus investigaciones les permitió concluir sus proyectos de forma exitosa, debido a su experiencia académica, su conocimiento metodológico y su rigurosidad técnica, y, sobre todo, pusieron énfasis en sus habilidades para escuchar sus inquietudes, respetar sus capacidades, retroalimentar sus trabajos de investigación y mantenerlos motivados.

Mis compañeros y yo siempre disfrutamos su cobijo; las veces que nos dio asesoría en su casa, siempre hubo comida, bebida y palabras de aliento. Ahora que somos profesores, y nos corresponde asesorar a nuestros estudiantes, comprendemos la importancia de entender sus intereses personales, escucharlos y mantenerlos motivados , expresó Irene Juárez.

Victoria Chenaut se graduó como licenciada en historia en la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), como maestra en ciencias-sociología rural en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos) y de doctora en ciencias sociales en El Colegio de Michoacán (México). En 1987, ingresó al Ciesas, con adscripción al Golfo, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Chenaut escuchó atenta a sus colegas y ex estudiantes, y agradeció el reconocimiento a su trayectoria. Destacó que su trabajo con aprendices fue determinante, porque los jóvenes me anclan al presente, y me orientan sus inquietudes .

De su trabajo en el Ciesas, refirió que para ella lo más importante han sido los lazos de amistad y pertenencia. “Me alegra saber que el Ciesas Golfo tiene madera para rato y un grupo de jóvenes estudiantes para que sople fuerte y no se apague el fuego de la indagación y la reflexión sobre las cosas de este mundo, con el fin de contribuir en la búsqueda de soluciones acerca de las crisis sociales y ambientales que vive la humanidad.

Me voy contenta de saber que he participado en una experiencia educativa de los más altos niveles en nuestro país.

El reconocimiento a Victoria Chenaut se selló con un ramo de flores, un estallido de aplausos y un brindis, en el que participó toda la comunidad Ciesas, amigos y familiares cercanos.