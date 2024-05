Entrevistada en el exterior del búnker de la fiscalía, la aspirante de PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc dijo que le fue negado el acceso a la carpeta de investigación, “cuando mi derecho como víctima es conocerla, pero no me lo permitieron.

No confío en quienes dan noticias sin antes darnos información , además de que personal de la FGJ le comentó que no estaba la carpeta de investigación en esas oficinas, por lo que reprochó que las autoridades no tienen el oficio político ni la empatía de venirnos a informar .