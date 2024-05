Q

ue suene bonito es una intención frecuente en algunos relatos políticos signados por cierto sentido común de la belleza que inspira al emisor a espetar soluciones discursivas de ornato para halagar el gusto , para complacer al destinatario, en uno o varios placeres estéticos, al margen incluso de su realidad o su cultura. Para quedar bien en las preferencias del destinatario. No siempre con resultados lindos . El opio del verbo.

Así proliferan algunos oficios, y negocios, que convierten en mercancía costosa el placer de escuchar lo bonito más que lo verdadero. Se usa y se abusa. Fabrican fórmulas y estereotipos para el planteamiento, el desarrollo y el desenlace del relato . Para el saludo tanto como para la despedida. Como toda forma de expresión, con sus ineludibles cargas ideológicas, el componente estético se halla históricamente condicionado por su base objetiva. Ante ella puede servir de auxilio o puede traicionarla bellamente. Oscila entre la intención de fortalecer el centro argumental de la expresión o imponer como centro la estética misma con un afán casi exclusivamente decorativo. Y distractor.

Pero toda intención estética es también forma ideológica que no puede eludir sus marcos de referencia y que participa de una totalidad o estructura artística con estatutos propios. Está dotada de cierta coherencia interna y autonomía relativa, que impiden su reducción a mero fenómeno decorativo, anecdótico o inocuo. La estética de la comunicación política participa, así sea relativamente, de los fenómenos retóricos predominantes y no es indemne a los condicionamientos que su sintaxis sintetiza como creación intelecto-espiritual. Es sentido condicionado, histórica y socialmente, para satisfacer la necesidad de inducir en la expresión ingredientes placentero-ideológicos por varias rutas.

Esa estética tiñe a la expresión, en su forma y en su contenido, inyectando a la existencia de una realidad objetiva una nueva realidad embellecida para desarrollar sentido según sean sus intereses. La realidad social concreta, que vive condicionada histórica y socialmente por el debate capital-trabajo y la disputa por el sentido , se ve imbricada en los vectores estéticos que dan por valiosos ciertos retruécanos sobre lo bello . Y aunque no lo sepan, la estética elegida influye en la relación del destinatario con el discurso en una realidad interior humana del conocimiento. El modelo estético empleado puede incluso distorsionar aspectos esenciales de la realidad.

Es frecuente que en la falsificación discursiva aparezca embellecida como razón del enriquecimiento de la expresión o de la representación de las formas. Termina como un fin y no un medio al servicio de la verdad. El relato estetizado, así entendido, no es una forma de conocer la realidad, sino de alterarla, es decir, un intento de presentarla de nuevo a la manera del entretenimiento mercantil, donde las fronteras de la realidad y las del objeto temático se subordinan a espasmos de goce. No pocas veces se inventan adornos discursivos con intención documental, anecdótica, fotográfica… que terminan constituyendo una intencionalidad fallida y horrible. Una realidad social hermoseada, bajo una retórica espumosa que manosea la realidad y que atenta contra la verdad.