Mariela Vargas, de la sección 22 de Oaxaca, tiene dos hijos a su cargo y a su madre viuda, ella percibe 16 mil pesos mensuales. Los fines de semana vendo postres para poder subsistir; son pasteles y cocteles de frutas, si no me dedicara a esa labor no me alcanzaría. Consideró que el incremento anunciado es una burla, sobre todo para los que trabajamos en nivel foráneo , pues debe trasladarse de su comunidad en Valles Centrales a región Cañada.

Rosario Pérez, de la sección 10 de la Ciudad de México es maestra de secundaria y percibe 12 mil pesos al mes. Vivo en casa de mis padres, porque no puedo comprar o rentar un departamento, no me alcanza con el salario. Ando rascándole y estiro la quincena, y eso que no tengo hijos, pero como no me alcanza, también vendo cosas por catálogo .