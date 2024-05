Acompañada del ex canciller Marcelo Ebrard y del senador Ricardo Monreal, Sheinbaum pidió a sus simpatizantes convencer no a 10, como ha dicho en otros lugares, sino a 20 personas de votar por su coalición y salir con ellos a emitir su sufragio.

Brugada pidió valorar lo que tiene con los programas sociales, no vender el sufragio y tampoco poner en riesgo la transformación por unos cuantos pesos. No vale la pena cambiar oro por cuentas de vidrio , subrayó.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, advirtió ayer que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que llegue la derecha a la Ciudad de México, porque significa privatizaciones, corrupción, represión, autoritarismo, inseguridad, falta de libertades, compra de votos y que no haya democracia.

La abanderada presidencial se comprometió a mejorar el servicio de agua y la movilidad con la ampliación de la línea 12 del Metro hasta Álvaro Obregón, así como del Cablebús.

Por la mañana, en Cuajimalpa, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que la Cuarta Transformación ya ganó la campaña y los debates, y ahora va por el triunfo en las urnas el próximo 2 de junio.

Para ello, llamó a abarrotar las urnas de votos. Ningún ciudadano se debe quedar sin votar , subrayó, al advertir que la oposición suele hacer fraudes electorales con acciones como la cooptación del voto para alterar la voluntad del pueblo.

La catedrática universitaria respaldó las propuestas de su correligionaria Clara Brugada para esta zona de la Ciudad de México, entre ellas, la construcción de cinco líneas de Cablebús.

En su recorrido también estuvo acompañada por los dirigentes del PVEM, Manuel Velasco, y de Morena, Mario Delgado, así como de los aspirantes a senadores Adrián Rubalcava y la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy.

Consejos de El Canelo

Antes de su gira, Sheinbaum dialogó con El Canelo Álvarez, quien le deseó lo mejor y se mostró seguro de que va a ganar las elecciones.

En el encuentro, el campeón mexicano de boxeo le compartió algunos consejos previos al tercer debate presidencial, como su disciplina de meditación durante las mañanas y antes de dormir.

“A partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos de El Canelo”, comentó la abanderada.