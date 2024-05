Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 17 de mayo de 2024, p. 4

Al opinar que el proceso electoral avanza requetebién , el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que la bandera nacional se izará el domingo en el Zócalo, cuando se celebre una concentración de la denominada marea rosa, que será encabezada por la candidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez.

Y no hay mala intención, no hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo , dijo López Obrador en su conferencia diaria en Palacio Nacional.

Sin mencionar por su nombre a la abanderada opositora, dijo que Gálvez le envió una carta sobre el tema.

“Ayer lo mencioné y ya hasta me envió una carta… Vamos a buscar la forma de que se ice la bandera, yo creo que hoy o mañana, nada más vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla con todo respeto. Y va a estar la bandera el domingo y todo, y no hay mala intención, no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla, porque es nuestro símbolo”, declaró el jefe del Ejecutivo.

Reiteró que mantendrá las vallas instaladas en la zona hasta la jornada electoral, para prevenir alguna agresión a los inmuebles históricos, pero descartó que la violencia pueda venir de los manifestantes del domingo. Apuntó que hay muchos extremistas y provocadores.