Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 17 de mayo de 2024, p. 4

Al señalar que no hay boicot directo por parte del crimen organizado para la elección del 2 de junio, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la comisión de Organización y Capacitación del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que una veintena de casillas no podrán ser instaladas, pero no por obstaculización de criminales, sino como una respuesta de las comunidades frente a conflictos sociales no atendidos en localidades de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

A 16 días de la elección, de las 170 mil 500 casillas, el INE negocia la instalación de 150, precisamente relacionadas con conflictos locales. En tanto, Taddei dijo que prácticamente todo está listo para los comicios. Sin embargo, apuntó, esto no es motivo para la autocomplacencia , pero los mexicanos podrán acudir a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio en total libertad , porque el sistema nacional de elecciones les garantiza que la competencia política continuará soportada en el cumplimiento de la objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y máxima publicidad.

También informó que llevan 70 por ciento de materiales electorales entregados, por lo que cuentan con suficientes días para enviar todos en tiempo y forma, además de que 90 por ciento de los funcionarios de casilla ya están capacitados y 40 por ciento de ellos participaron en los simulacros que está haciendo el INE.

Por otro lado, el Consejo General del instituto aprobó la instalación de una casilla extraordinaria en Chiapas a causa de una situación de desplazamiento forzado y que no es posible trasladarse a dicha comunidad.

En la sesión también se aprobó solicitar el apoyo de ONU Mujeres para colaborar con plataformas de redes sociales con el fin de prevenir la violencia digital.