avid Roberts (DR) inicia el capítulo 2 de History of the Present. The Contemporary and its Culture (Routledge, 2021) proporcionando como ejemplo sintomático de la continuidad/discontinuidad entre lo moderno y lo contemporáneo el lugar de los intelectuales en la alta crítica cultural en el mundo contemporáneo. Para György Márkus (GM), el intelectual era el principal portador de las ideas de la Ilustración y de la concepción moderna de la sociedad como cultura, lo cual ya no es así. Los intelectuales y la cultura intelectual moderna han sido echados a un lado por las nuevas élites: los administradores y productores de varios medios e instituciones y sus patrones y aliados. Los intelectuales han perdido su rol social. DR sostiene que GM deja sin contestar dos preguntas: 1) Si lo anterior significa el fin de la difícil pero persistente conexión entre cultura y crítica en la modernidad, y 2) ¿Es la modernidad racionalizada el final más que la continuación del proyecto de la Ilustración? Sin embargo, para DR estas son preguntas integrales para la teoría de la modernidad cultural de GM y esta teoría sigue siendo una referencia indispensable para el análisis de la cultura contemporánea. DR señala que lo sostenido por GM: que la cultura de la modernidad clásica se construyó en torno a los procesos de diferenciación –normativos en relación con las artes y las ciencias y económicos en relación con los intereses separados de los receptores de alta y la baja cultura – todavía es aplicable a la cultura contemporánea, pero que ya no desempeñan el rol definitorio que tuvieron en la modernidad. DR añade que las ciencias y las artes siguen constituyendo dominios separados que mantienen sus criterios normativos, aunque ya no puedan vigilar y autónomamente determinar sus fronteras como lo hacían antes. “Esta erosión de fronteras apunta hacia las nuevas formas de dinámica de desdiferenciación que están cambiando la cultura contemporánea y que están ligadas con la penetración del mundo de la vida por la estetización y la cientificación. Se podría decir que la unidad paradójica de la alta cultura ha desaparecido en la ubicuidad difundida de actitudes científicas y estéticas”. La museolización es la 3ª de las tendencias transgresivas universalistas, destacada por GM como componente clave de la cultura moderna. Es el instrumento, demostración y exhibición de la historización relativizante de las civilizaciones y culturas del mundo, que fue el proyecto de la modernidad cultural y está ahora siendo transformada en la conciencia histórica de la cultura global contemporánea. DR cita el artículo de GM llamado Antinomias de la cultura , y dice que la cultura contemporánea comparte la misma relación dialéctica con la cultura tradicional que GM describe: “Desde el punto de vista amplio del concepto de cultura, la sociedad moderna parece esencialmente deficiente. Pero al mismo tiempo, la modernidad adopta el carácter de cultura paradigmática o más desarrollada porque es la cultura que autorreflexivamente se conoce a sí misma como cultura. Al reconocer a las demás como culturas iguales, la modernidad cultural se postula a sí misma como más igual que otras. Es su carácter autorreflexivo lo que la hace universal: el reconocimiento de otras sociedades como ‘culturas’ le confiere la tarea y el derecho a asimilar/adquirir/tomar como posesión ‘sus logros culturales’ –desde luego, los que califique como tales”.