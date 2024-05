A las 6:30 de la tarde del miércoles vinieron el rector Luis Alfonso Rivera y su equipo dizque a negociar; pero no quiso entrar y tampoco nos resolvió nada. Le entregamos nuestras peticiones, no las quiso leer y tampoco se las llevó, lo único que nos supo decir fue: No sé, no tengo el dato, lo vemos mañana , señalaron.

El rector argumentó que acompañó a estudiantes de mejores promedios premiados con el viaje, el cual tuvo un costo de 197 mil 579 pesos para 49 personas, entre alumnos, el rector y otros funcionarios de la casa de estudios.

En la asamblea, los inconformes reprocharon que Luis Alfonso Rivera no entiende su responsabilidad, desatiende su cargo y no dice nada; además, miente, porque ofreció que no habría denuncias en contra de los jóvenes que tomaron la rectoría; pero ya hay órdenes de aprehensión contra Mario Moreno y Luis Arrieta, este último fue consejero universitario de la facultad de Contaduría y Administración en 2022.

También denunciaron que la Fiscalía Genera del Estado arrestó a cuatro estudiantes que estaban en el plantón y salieron horas antes del operativo de desalojo, y junto con ellos fue detenida una madre de familia que acudió a buscar a su hijo.

Queja ante la CNDH

Acusaron que sus compañeros fueron retenidos como rehenes y presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos folio 2024/56504, firmada por 22 universitarios.

Sobre la detención, la Fiscalía Distrito Zona Centro confirmó el arresto de Jorge Daniel S. C., Eddie Alan L. O., Raúl P. R. y Christian Yahir R. V., así como de la señora Domitila Guadalupe M. C. Aunque todos fueron liberados al mediodía de ayer.

En entrevista colectiva, Luis Alfonso Rivera Campos confirmó que la UACh presentó una denuncia por los delitos de daños materiales a la puerta y al edificio de rectoría, privación ilegal de la libertad de algunos empleados, motín y lesiones, además de posible robo, de lo cual acusó a los inconformes.

El pasado miércoles, alrededor de 100 universitarios derribaron la puerta principal del edificio de rectoría durante una manifestación en la que solicitaban diálogo con el rector Luis Alfonso Rivera Campos, primo de la gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván, pero no fueron atendidos.