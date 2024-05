Carlos García

Viernes 17 de mayo de 2024, p. 29

Guanajuato, Gto., El arresto de siete presuntos responsables del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, podría ser un montaje , aseguró la abanderada de ese mismo partido a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández.

Hay mucha desinformación, no hay una postura oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), nos parece que pudiera caerse en un montaje , señaló.

Alcaraz Hernández añadió que Morena no puede emitir una posición ante las aprehensiones, si no hay seriedad por parte del organismo, al que le pidió que no juegue con este tema.

Recordó que el 5 de abril pasado se difundió en diversos medios la presunta captura de algunos posibles participantes en el homicidio de Gaytán Gutiérrez y el 15 de mayo la FGE dio a conocer siete detenciones por este caso.

Advirtió que no tolerarán que haya chivos expiatorios, ni que se cometan injusticias; Al final del día estamos en época electoral y es muy fácil para ellos hacer un montaje con tal de decir que hicieron algo, exigimos que presenten una postura seria y que muestren las pruebas de que esas personas son las implicadas , recalcó.