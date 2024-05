Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 17 de mayo de 2024, p. 22

El rezago de vivienda en México, que afecta en particular a familias de escasos recursos, asciende a 10 millones de casas habitación, problema que se ha agravado por la falta de financiamiento, la gentrificación y la falta de planeación urbana, entre otros factores, señaló la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En conferencia, Luis Méndez Jaled, presidente del organismo del sector privado, comentó que el parque habitacional en territorio nacional es de 38 millones de unidades , pero siete de cada 10 son informales, es decir, se instalaron en asentamientos irregulares, son precarias e inseguras.

Anotó que para este año se requiere cubrir una demanda de 10 millones de casas, dato que incluye construcciones que necesitan ser reparadas.

Históricamente el rezago se ha concentrado en las familias de menores ingresos. Dichas familias no pueden tener acceso a una vivienda digna porque sus cabezas no tienen un empleo formal o porque su ingreso es tan bajo que no califican para un crédito, además de que la oferta institucional es considerablemente menor a la demanda; también influyen la limitada reserva de suelo para el desarrollo urbano ordenado y los altos costos de la vivienda , dijo Méndez Jaled. En estas condiciones, muchas de estas familias no tienen otra opción que instalarse en asentamientos irregulares. Las consecuencias de este fenómeno son serias y costosas .

Detalló que las personas que viven en asentamientos irregulares pagan costos excesivos por el agua.

Reconoció que este problema no es particular de la actual administración federal y que se han hecho importantes esfuerzos para canalizar recursos y subsidios a los esquemas de autoproducción social de vivienda, pero no se alcanza a cubrir la demanda.