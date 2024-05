Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de mayo de 2024, p. 3

Madrid. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, uno de los principales templos del arte contemporáneo en Europa, cedió a las presiones de la embajada de Israel en España y cambió el nombre que había elegido para un ciclo en el que se aborda la situación y el sufrimiento del pueblo palestino. El título original era: Desde el río hasta el mar , que a juicio del gobierno israelí llamaba a la aniquilación , y ahora, tras asumir las tesis de la diplomacia de Benjamin Netanyahu, el nombre del ciclo será Encuentros de pensamiento crítico .

En un comunicado, la dirección del museo, presidido por Manuel Segade, que tiene de subdirectora a la mexicana Amanda de la Garza, expuso sus motivos: “Algunos sectores de la sociedad civil han señalado que el título conllevaba una connotación que resultaba ofensiva para ciertas comunidades. Como institución pública, cuyo objetivo es buscar espacios de encuentro mediante la cultura y el debate intelectual, el Museo Reina Sofía ha decidido aportar un nuevo título que define el programa de forma clara: Encuentros de pensamiento crítico: Solidaridad internacional con Palestina”.

Además, explican que “las actividades públicas que lo componen han sido concebidas por el Museo Reina Sofía en colaboración con TEJA Red de Espacios Culturales, ante la situación de emergencia que atraviesa Gaza desde octubre de 2023 y en apoyo y solidaridad con Palestina ante su demanda de cese al ataque.

Por medio del arte, la intención de este programa es crear espacios colectivos de pensamiento crítico sobre el complejo escenario geopolítico actual, así como apoyar a artistas y comisarios palestinos a fin de conectar sus luchas y vivencias con las redes de solidaridad internacional”.

La pinacoteca española también detalló la “multiplicidad de voces que aporta en este momento desde manifestaciones artísticas que se exponen en la actualidad en el museo para contribuir a la comprensión de la situación actual en Oriente Medio, que abordan el pasado y presente de la situación política en esta área geográfica: Chronique d’un assasinat, de Amos Gitai; At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other, de Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, y Reconstrucción de una obra macabra, de Olga de Soto”.