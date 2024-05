Elba Mónica Bravo

Viernes 17 de mayo de 2024, p. 33

La candidata de PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que a Pablo Vázquez y a Ulises Lara, encargados de nuestra seguridad y de procurar justicia en la Ciudad de México, se les olvidó adjuntar en el video que hicieron público del ataque a balazos de que fue víctima mientras estaba abordo de su camioneta en la colonia Peralvillo, el oficio que refiere que debido al poco mantenimiento que se les da a las cámaras de la estación Oceanía de las líneas 5 y B en el Metro, no se encuentran en condiciones de grabar ni de monitorear.

A cinco días de la agresión, dijo en entrevista que iniciará su propia investigación, porque no me voy a quedar de brazos cruzados, no es la primera vez que lo hago , al recordar que en la fundación que participa, No Somos Una, Somos Todas AC, las mujeres la hacemos de investigadoras y de ministerios públicos .