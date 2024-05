Aseguró que el que está detrás de las finanzas de la bancada es Juan Antonio Arévalo López, quien en 2021 fue designado por Von Roehrich como responsable de la función administrativa y financiera del PAN.

Dinero para la campaña de Santiago Taboada

La ex diputada panista también explicó que el dinero que les retiran a los legisladores por concepto de su labor también se va a la campaña electoral del candidato de la alianza PAN, PRI y PRD a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

Yo les dije que yo no quería y me dijeron: 'pues esa es la decisión del patrón (el diputado) Jorge Romero, ahí vélo con él, pero él ya me dio la instrucción de que les tengo que retirar'. '¡Ah, chido', le dije, 'pues díganle al patrón que no, que yo no quiero'. Me tiraron de loca y yo a la semana me salí del PAN .

Ana Jocelyn Villagrán Villasana se convirtió en diputada local del PAN en 2021. Durante los primeros tres años fue crítica del oficialismo; sin embargo, en febrero pasado renunció al partido al acusar al dirigente local del PAN, Andrés Atayde, de cerrarle las puertas para contender por un cargo público, incluso lo denunció penalmente por violencia política de género.

Villagrán también ex concejala en Cuauhtémoc y ha acusado a Taboada de haberle negado un espacio en su proyecto.