Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 16 de mayo de 2024, p. 35

Editorial

La reciente reserva de parte de la información relativa a los pozos contaminados en la Ciudad de México es una mezcla desafortunada de derechos y obligaciones. Ante la obligación de tener una gestión transparente, más cuando está comprometida la salud de miles de ciudadanos, se antepone el derecho a conocer la información que les permitirá, de ser el caso, tomar los tratamientos médicos para curar las afectaciones causadas por el consumo y uso involuntario de agua contaminada. El derecho a la información sumado al derecho a una vida digna y saludable deben ser considerados al momento de reservar información. Especialmente porque muchas enfermedades pueden volverse crónicas y mortales por falta de cuidado médico. Más allá de la posibilidad de que los afectados busquen resolver su tratamiento médico por vía privada o asistencial, es indiscutible la obligación estatal de coadyuvar para evitar un problema de salud pública. Además, de demostrarse la responsabilidad legal del gobierno de la Cdmx en tal tema, los montos de las demandas por daños a la salud pueden ser altos. Más allá del costo político para los actuales titulares de las áreas involucradas o su partido, esas multas serán pagadas con el dinero de los contribuyentes, en detrimento de todos los ciudadanos.

