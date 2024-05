S

ierra Madre: prohibido pasar es la exitosa serie de una productora latina con matriz en Estados Unidos cuya historia fue creada por dos cineastas regiomontanos (Diego Enrique Osorno y Gabriel Nuncio).

Según sus autores, esa historia fue inspirada en la violencia registrada en Nuevo León, entre 2010 y 2013, a la cual no escapó San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina. La serie muestra aspectos culturales sobre los cuales vale la pena intentar un apunte.

A fines de los 90 se le cambió el nombre a la Calzada del Valle por el del empresario Alberto Santos González, fundador de la colonia Del Valle. Dato curioso: su superficie original fue de 470 hectáreas, cuando el límite para tierras de cultivo de riego era de 100 hectáreas. Las haciendas abandonaban su cuna rural y pasaban a las zonas urbanas.

Hasta la década de 1940, las familias más ricas del Monterrey metropolitano se asentaban en el cerro del Obispado. Lejos de barriadas pobres o clasemedieras, desde principios de los 50 se inició la mudanza de esas familias a la colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García. A la par se fue construyendo su club de golf. Las siguieron, por contagio, roce y trepadurismo, primero, las familias de sus empleados ejecutivos y las de empresarios de menor rango; luego la burocracia aburguesada del gobierno y otros imitadores tardianos. San Pedro, que era de Monterrey, invertía su peso: ahora Monterrey es de San Pedro.

Con el tiempo, los límites de la Del Valle se extendieron hacia las faldas de la Sierra Madre, donde un puñado de los empresarios con mayores ingresos se fueron apropiando del Parque Nacional Cumbres –según esto, área natural protegida–, incluido el polémico cerro Chipinque. Los límites sociales y culturales de ese circuito se fueron restringiendo. Hoy puede pensarse que el caprichoso río Santa Catarina es una prolongación del Bravo. Por donde pasa, hacia el sur, coto de los ricos y criadero de sueños artificiales; hacia el norte, estancia de los demás.

Era lógico que el clasismo se fuera acentuando en el perímetro sampetrino. También, la segregación y la intolerancia.